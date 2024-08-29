الأمير فيصل يحضر افتتاح الألعاب البارالمبية

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رياض - احمد صلاح - حضر سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية وعضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية، مساء الأربعاء، حفل افتتاح النسخة الـ 17 من دورة الألعاب البارالمبية والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس.

وأعرب سمو الأمير فيصل عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للبعثة البارالمبية الأردنية ومواصلة الإنجازات وتحقيق الميداليات في النسخة الحالية من بارالمبيك باريس والتي تشهد مشاركة حوالي 4400 لاعبة ولاعب.

ويشارك الأردن في بارالمبيك باريس بوفد يضم 8 رياضيين.