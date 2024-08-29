انت الأن تتابع خبر الشباب السعودي يقترب من الحصول على خدمات نجم نادي إتحاد جدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينوي نادي الشباب السعودي في مواصلة تدعيماته القوية هذا الموسم لتحقيق نتائج مميزة والمنافسة على كافة البطولات المشارك فيها الفريق،وقد اقترب نادي الشباب من إتمام التعاقد مع نجم نادي إتحاد جدة.

توصلت إدارة نادي الشباب إلى إتفاق مع نادي إتحاد جدة بشأن الحصول على خدمات حارس مرمى نادي إتحاد جدة عبد الله المعيوف وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت العلاقة قد وصلت إلى طريق مسدود بين اللاعب وبين إدارة ناديه،وجاء على إثر ذلك استبعاد اللاعب من تحضيرات الفريق للموسم الجديد،مما جعل اللاعب يتدرب بمفردة في أحد الصالات الخاصة ليحافظ على جاهزيته الفنية والبدنية طوال تلك الفترة.

وأكدت بعض المصادر أن إدارة نادي الشباب قد اتفقت مع اللاعب على تمثيل النادي لمدة موسم على سبيل الإعارة،وأوضحت أيضاً المصادر أن كل الأطراف تعمل على إتمام تلك الصفقة وتبقي بقط بعض الرتوش البسيطة لإنهائها،وسوف يتكفل نادي إتحاد جدة بجزء من راتب الحارس في خلال فترة الإعارة.

وقد بدأ المعيوف مسيرته الكرويه في الظهور الأول له مع نادي الهلال السعودي في مواجهة الأنصار في دوري عام ٢٠٠٤،ثم بعد ذلك انتقل إلى نادي أهلي جدة في عام ٢٠٠٧،ثم عاد مرة أخرى إلى نادي الهلال في عام ٢٠١٦ ليقدم مستويات مميزة للغاية جعلته يستمر في صفوف الفريق لمدة ٧ سنوات،قبل أن ينتقل في صيف العام الماضي إلى نادي إتحاد جدة.