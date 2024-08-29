نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة الأهلي والزمالك.. جدول مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عن جدول مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2024، التي ستقام في مصر. تستضيف العاصمة الإدارية الجديدة هذه البطولة من 27 سبتمبر حتى 3 أكتوبر، بمشاركة فريقي الأهلي والزمالك.

جدول مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد 2024

يشارك فريق الأهلي في البطولة بصفته حامل لقب كأس السوبر الإفريقي، بينما يمثل الزمالك البلد المضيف، وجاء جدول مباريات البطولة على النحو التالي:

27 سبتمبر 2024:

مباراة الخليج السعودي ضد كاليفورنيا إيجل الأمريكي.

مباراة الأهلي ضد جامعة سيدني الأسترالي.

مباراة الزمالك ضد تاوباتي البرازيلي.

28 سبتمبر 2024:

مباراة تاوباتي البرازيلي ضد فيزبريم المجري.

مباراة كاليفورنيا إيجل الأمريكي ضد ماجديبورج الألماني.

مباراة جامعة سيدني الأسترالي ضد برشلونة الإسباني.

29 سبتمبر 2024:

مباراة ماجديبورج الألماني ضد الخليج السعودي.

مباراة فيزبريم المجري ضد الزمالك.

مباراة برشلونة الإسباني ضد الأهلي.

نصف النهائي: سيقام في 1 أكتوبر 2024.

المباراة النهائية ومباراة المركز الثالث: ستقام في 3 أكتوبر 2024.