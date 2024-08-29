انت الأن تتابع خبرو كم بلغت إيرادات اتحاد كرة القدم من بيع قميص النشامى الجديد الأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مدير إدارة التسويق والاتصال في ‏ الاتحاد الأردني لكرة القدم، إن حملة بيع قمصان المنتخب الوطني الجديدة حققت إيرادات وصلت إلى قرابة 100 ألف دينار.



وأضاف خلال جلسة حوارية مع ممثلين من وسائل إعلام، إن شركة كيلمي المنتجة للقميص ستحصل على نسبة معينة من الإيراد المتحقق.



وفي حزيران الماضي، أطلق الاتحاد حملة للإعلان عن قميص جديد للمنتخب الوطني الأول يتضمن اللون الأسود الجديد، وذلك بعد إطلاق هوية بصرية جديدة، تتضمن شعارا جديدا للمنتخبات الوطنية.



وقال الاتحاد إنه “نجح في توفير أكثر من موقع لبيع قمصان المنتخب” سواء في مقره أو إلكترونيا، مع إنشاء مراكز لبيع القمصان في الملعب أثناء مباريات منتخب “النشامى”.



الأمينة العامة للاتحاد سمر نصار، تحدثت خلال الجلسة عن اعتزام الاتحاد الإعلان عن منتجات جديدة للمنتخب لطرحها في البيع في السوق خلال الفترة المقبلة.