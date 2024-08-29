خبر غير متوقع : استبعاد نيمار من قائمة الهلال والإدارة تقرر مستقبله !!

انت الأن تتابع خبرخبر غير متوقع : استبعاد نيمار من قائمة الهلال والإدارة تقرر مستقبله !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في تطور مفاجئ ومثير، كشفت مصادر موثوقة عن دراسة جادة داخل نادي الهلال لإسقاط اسم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من قائمة الفريق الأول. يأتي هذا التحرك في إطار تقييم شامل للجاهزية البدنية للاعب، الذي غاب عن الملاعب بسبب الإصابة خلال الفترة الماضية.

استبعاد نيمار من قائمة الهلال والإدارة تقرر مستقبله

في خبر مفاجئ هز الأوساط الرياضية، أفادت مصادر موثوقة بأن نادي الهلال يدرس بجدية إمكانية استبعاد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من قائمة الفريق الأول.

يأتي هذا القرار نتيجة اتفاق بين إدارة النادي والجهاز الفني بقيادة البرتغالي خورخي خيسوس، وذلك بسبب عدم جاهزية اللاعب الكاملة بعد الإصابة التي أبعدته عن الملاعب في الفترة الأخيرة.

برنامج برا الـ18 أثار جدلا كبيرا في الأوساط الرياضية السعودية بعد الكشف عن أن الهلال يراجع حالياً إمكانية إسقاط نيمار من قائمة الفريق. الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الحميدي أشار إلى أن الإدارة والجهاز الفني يعتزمان اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل نيمار خلال الـ48 ساعة القادمة، بناءً على التقرير الطبي الذي سيحدد مدى استعداد اللاعب للعودة إلى الملاعب.

وأضاف الحميدي: "إذا أظهرت الفحوصات أن اللاعب جاهز، فسيستمر مع الفريق. أما إذا لم يكن جاهزاً، فقد يتخذ الهلال قرارا بإسقاطه من القائمة هذا الصيف، على أن يتم اتخاذ قرار أكثر تفصيلا بشأن مستقبله في فترة الانتقالات الشتوية".