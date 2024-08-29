انت الأن تتابع خبر خبر سار لنادي النصر والهلال : انفراج في أزمة اللاعبين الأجانب بدوري روشن والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شهدت الساحة الرياضية السعودية تطورات هامة صباح اليوم الخميس تتعلق بأزمة مشاركة اللاعبين الأجانب في دوري روشن السعودي للمحترفين. ومع انطلاق الموسم الجديد الأسبوع الماضي، وتقدم المنافسات نحو نهاية الجولة الثانية، تكشف التقارير الصحفية عن تطورات إيجابية قد تؤثر بشكل كبير على الفرق المشاركة.
انفراج في أزمة اللاعبين الأجانب بدوري روشن
- أفادت التقارير الصحفية صباح اليوم الخميس بأحدث التطورات في أزمة مشاركة اللاعبين الأجانب في دوري روشن السعودي للمحترفين.
- بدأ الموسم الجديد من دوري روشن السعودي الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن تُختتم منافسات الجولة الثانية اليوم.
- وأعلن برنامج "رياضة سكوب" عن تقدم ملحوظ في حل أزمة عدد اللاعبين الأجانب، حيث يشير إلى أن هناك انفراجة في مسألة إدراج اللاعبين الأجانب العشرة بشكل أساسي في المباريات القادمة. ويأتي هذا التقدم بعد تلقي رابطة المحترفين شكاوى من الأندية بشأن هذه المسألة.
- فيما يتعلق بترتيب الفرق، يتصدر فريق الهلال جدول الدوري برصيد 6 نقاط، بينما يحتل فريق النصر المركز الرابع برصيد 4 نقاط.