انت الأن تتابع خبر الأهلي السعودي يقترب من ضم نجم برازيلي: جميع التفاصيل حول الصفقة المرتقبة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في خضم المنافسة الشديدة في دوري روشن السعودي، يواصل النادي الأهلي سعيه لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، بهدف العودة إلى منصات التتويج. وفي الوقت الذي يبحث فيه الفريق عن مهاجم أجنبي جديد، أثارت متابعة النجم البرازيلي فيتينهو لحساب الأهلي على إنستجرام اهتمام الجماهير والمراقبين.
- هذا يأتي بعد هزيمة الأهلي المفاجئة أمام الفتح في الجولة الثانية من الدوري، مما يزيد من إلحاح النادي في إتمام صفقاته قبل إغلاق سوق الانتقالات.
الأهلي السعودي يقترب من ضم نجم برازيلي
- تستمر الأندية في دوري روشن السعودي، ومن بينها النادي الأهلي، في التركيز على تعزيز صفوفها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يسعى الأهلي للعودة إلى منصات التتويج. في هذا السياق، يبحث النادي الأهلي عن التعاقد مع مهاجم أجنبي قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.
- مؤخرا لفتت أنظار المتابعين متابعة النجم البرازيلي فيتينهو، لاعب نادي بيرنلي الإنجليزي، لحساب النادي الأهلي على إنستجرام، مما زاد من التكهنات حول احتمالية انضمامه للفريق.
- تجدر الإشارة إلى أن الأهلي تلقى هزيمة غير متوقعة أمام الفتح، بهدف نظيف، في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين، مما يعزز الحاجة إلى تدعيم الفريق قبل انتهاء فترة الانتقالات.