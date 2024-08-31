انت الأن تتابع خبر اليك حقيقة رحيل تاليسكا: صفقة تبادلية محتملة مع نادي الشباب ! تفاصيل كاملة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تتسارع الأحداث بشأن مصير الظهير الأيسر متعب الحربي، الذي يثير اهتمام العديد من الأندية السعودية، بما في ذلك أهلي جدة والنصر، إضافة إلى الهلال الذي أبدى اهتمامه أيضا في وقت سابق.
وفي ظل هذه التطورات
- تكشف التقارير الصحفية عن بعض التفاصيل المثيرة، بما في ذلك نفي الأنباء المتعلقة بصفقة تبادلية بين الحربي وأندرسون تاليسكا، مهاجم النصر في هذا السياق تواصل إدارة نادي الشباب انتظار أي تقدم ملموس في المفاوضات لتحديد مصير الحربي قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله.
حقيقة رحيل تاليسكا صفقة تبادلية محتملة مع نادي الشباب
- أثارت التقارير الصحفية الأخيرة تساؤلات حول مصير الظهير الأيسر متعب الحربي، الذي يحظى باهتمام عدة أندية سعودية، من بينها أهلي جدة والنصر، بالإضافة إلى الهلال الذي سعى أيضا لضمه في وقت سابق.
- ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، فإن المفاوضات بين أهلي جدة والنصر لضم الحربي لم تشهد أي تقدم ملحوظ في الآونة الأخيرة في الوقت نفسه، نفت مصادر من نادي الشباب صحة الأنباء التي تشير إلى وجود صفقة تبادلية تتضمن انتقال البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم النصر، إلى الشباب مقابل انتقال متعب الحربي إلى النصر.
- وأوضحت الصحيفة أن إدارة نادي الشباب تواصل انتظار أي تقدم ملموس في المفاوضات بشأن الحربي قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله.