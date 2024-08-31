نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تحديد موعد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 لأبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن فريق جورماهيا الكيني رسميًا موعد مباراته المرتقبة أمام النادي الأهلي المصري، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2024/2025.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني

أصدر النادي الكيني بيانًا عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أكد فيه أن المباراة ستقام يوم الأحد، 15 سبتمبر المقبل، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، على ملعب "نيايو الوطني" في كينيا.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي فريق جورماهيا في لقاء الإياب بالقاهرة، يوم 22 سبتمبر الجاري، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

يشارك النادي الأهلي في النسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا 2024/2025 باعتباره حامل اللقب للموسم الماضي، وقد تم إعفاؤه من المشاركة في الدور التمهيدي للبطولة.

على الجانب الآخر، تأهل فريق جورماهيا الكيني إلى دور الـ32 من البطولة الإفريقية بعد أن تمكن من التغلب على فريق المريخ جوبا في الدور التمهيدي، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 5-2.