برشلونة يستعرض بسباعية أمام بلد الوليد

برشلونة يستعرض بسباعية أمام بلد الوليدحقق برشلونة فوزاً كاسحاً على ضيفه بلد الوليد 7 - صفر، يوم السبت، في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

سجل أهداف برشلونة كلا من رافينيا "هاتريك" في الدقائق 20 و64 و72، وروبرت ليفاندوفسكي، وجيوليس كوندي، وداني أولمو، وفيران توريس في الدقائق (24، 45، 82، 85)

ورفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة في صدارة جدول الترتيب، فيما استمر بلد الوليد برصيد 4 نقاط في المركز الرابع عشر.

وفي مباراة ثانية جرت لحساب الجولة نفسها، حقق أتلتيكو مدريد الفوز على أتلتيك بلباو بهدف نظيف سجله اللاعب أنخيل كوريا في الدقيقة 90+2، ليرفع رصيد فريقه إلى 8 نقاط في المركز الثاني، في حين استمر بلباو عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر.

وفي باقي المباريات، فاز اسبانيول على رايو فاييكانو بهدفين مقابل هدف، وفاز ريال مايوركا على ليجانيس بهدف نظيف، وتعادل فالنسيا مع فياريال بهدف لكلا منهما.

وتستكمل اليوم مباريات الجولة الرابعة، حيث يلتقي ألافيس مع لاس بالماس ويلعب أوساسونا مع سيلتا فيجو واشبيلية مع جيرونا وخيتافي مع ريال سوسيداد، وتختتم المباريات بلقاء يجمع ريال مدريد مع ريال بيتيس.