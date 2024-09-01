بايرن ميونخ يتخطّى عقبة فرايبورغ
فاز بايرن ميونيخ على ضيفه فرايبورغ 2-0، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم.
وسجل الهدفين هاري كين في الدقيقة (38 من ركلة جزاء) والبديل توماس مولر (78) الذي أصبح بمباراة اليوم أكثر لاعب تمثيلا لبايرن ميونيخ في تاريخ النادي برصيد 710 مباريات ليتجاوز الرقم المسجل باسم الأسطورة سيب ماير الذي شارك في 709 مباريات.
ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 6 نقاط محققا العلامة الكاملة بالفوز في أول جولتين، بينما تجمد رصيد فرايبورغ عند ثلاث نقاط بعدما تلقى خسارته الأولى.
وفي مباراة أخرى، فاز هايدنهايم على ضيفه أوغسبورغ برباعية نظيفة سجلها باول فانر في الدقيقة (9 من ركلة جزاء)، وليوسينزا (30)، وأدريان بيك (69)، وماكسيمليان بريونج (73).
وحقق هايدنهايم فوزه الثاني على التوالي ليرفع رصيده إلى ست نقاط محققا العلامة الكاملة في الصدارة، فيما تجمد رصيد أوغسبورغ عند نقطة واحدة بعد تعادله في الجولة الأولى.
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