نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد بيتيس في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي ريال مدريد بقيادة مدربه كارلو أنشيلوتي من تحقيق الفوز أمام نظيره ريال بيتيس بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الإسباني.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني

افتتح كيليان مبابي أول أهداف اللقاء في الدقيقة 67 لصالح ريال مدريد، بعد تمريرة رائعة بكعب القدم من فيديريكو فالفيردي إلى زميله مبابي الذي سدد تسديدة أرضية يسارية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 75 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها فينيسيوس جونيور، نفذها مبابي بتسديدة رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.