تونس تتصدر بنقاط غامبيا

تونس تتصدر بنقاط غامبيااقتنص المنتخب التونسي فوزاً ثميناً من مضيفه الغامبي 2- 1، يوم الأحد، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم "المغرب 2025".

سجل علي العابدي ومحمد علي بن رمضان في الدقيقتين (11، 76) هدفي تونس، وعلي سوي في الدقيقة (14) هدف غامبيا.

والفوز هو الثاني تواليا لتونس في المجموعة بعد الأول على مدغشقر (1- صفر)، لترفع رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، فيما منيت غامبيا بهزيمتها الأولى بعد تعادلها مع جزر القمر في الجولة الأولى (1-1)، ليتجمد رصيدها عند نقطة واحدة.

ويلعب منتحب "نسور قرطاج" في الجولة المقبلة مع ضيفه منتخب جزر القمر يوم السادس من أكتوبر المقبل، فيما يلتقي منتخب غامبيا في الجولة ذاتها مع مضيفه منتخب مدغشقر.