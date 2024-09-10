الأردن تتخطى فلسطين بثلاثية وعُمان تخسر

الأردن تتخطى فلسطين بثلاثية وعُمان تخسرحقق المنتخب الأردني الفوز على نظيره الفلسطيني بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسجل أهداف الأردن يزن النعيمات في الدقيقتين 5 و50، ونور الروابدة في الدقيقة 72، في حين أحرز وسام أبو علي هدف فلسطين في الدقيقة 41.

وفي مباراة ثانية ضمن ذات المجموعة، فازت كوريا الجنوبية على عمان بنتيجة 3-1 في مسقط.

وتصدر الأردن وكوريا الجنوبية مؤقتا ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين لكل منهما، مقابل 3 نقاط من مباراة واحدة للعراق، ونقطة لكل من الكويت وفلسطين، في حين بقي رصيد عمان خاليا من النقاط.

وفي مباراة ثالثة، حقق منتخب أوزبكستان الفوز على نظيره القرغيزي بنتيجة (3-2) في بيشكيك، ضمن الجولة الثانية.

وانفردت أوزبكستان مؤقتا بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط من مباراة واحدة لكل من الإمارات وإيران، ونقطة لكل من منتخبي قطر وكوريا الشمالية، في حين بقي رصيد قرغيزيا خاليا من النقاط.

وضمن مباريات المجموعة الثالثة، فازت السعودية على الصين 2-0، وتعادلت قطر وكوريا الشمالية بهدفين لكل منهما، وإندونيسيا وأستراليا بدون أهداف.