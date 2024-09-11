التعادل يحسم قمة هولندا وألمانيا بدوري الأمم

التعادل يحسم قمة هولندا وألمانيا بدوري الأممتعادل المنتخب الهولندي مع ضيفه الألماني (2-2)، في قمة مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

سجل تياني ريندرز ودينزل دومفريس في الدقيقتين (2، 50) هدفي هولندا، ودينيز أونداف وجوشوا كيميتش في الدقيقتين (38، 45) هدفي ألمانيا.

وفي مباراة ثانية، تعادل منتخب هنغاريا مع ضيفه البوسنة والهرسك بدون أهداف في إطار منافسات نفس الجولة.

وبهذا، حفاظ منتخب ألمانيا على صدارته للترتيب العام للمجموعة الثالثة في المستوى الأول، برصيد أربع نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن هولندا صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، فيما بينما يتساوى منتخبا البوسنة وهنغاريا برصيد نقطة واحدة في المركزين الثالث والرابع.

وفي بقية نتائج الجولة الثانية من التصفيات، فازت التشيك على ضيفتها أوكرانيا (2- صفر)، وجورجيا على مضيفتها ألبانيا (1- صفر) في المجموعة الأولى للمستوى الثاني، وإنجلترا على ضيفتها فنلندا (2- صفر)، واليونان على مضيفتها أيرلندا (2- صفر) في المجموعة الثانية للمستوى الثاني، ولاتفيا على ضيفتها جزر فاروه (1- صفر)، ومقدونيا الشمالية على ضيفتها أرمينيا (2- صفر) في المجموعة الرابعة للمستوى الثالث، ومالطا على مضيفتها اندورا (1- صفر) في المجموعة الثانية للمستوى الرابع.