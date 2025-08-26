الارشيف / الرياضة

لا تحاسبوه بالقطعة.. نجم الأهلي السابق يدافع عن ريبيرو بعد التعثر أمام المحلة

0 نشر
0 تبليغ

لا تحاسبوه بالقطعة.. نجم الأهلي السابق يدافع عن ريبيرو بعد التعثر أمام المحلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا تحاسبوه بالقطعة.. نجم السابق يدافع عن ريبيرو بعد التعثر أمام المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق على ظهور الفريق الأحمر بشكل جيد أمام غزل المحلة في بطولة الدوري بالرغم من التعادل.

وقال ريان في تصريحاته لستاد المحور: لا يوجد قلق من تعادل الأهلي أمام غزل المحلة، والسوشيال ميديا في بعض الأحيان لا توصف الوضع الصحيح.

وأضاف: لا يجب محاسبة ريبيرو بالقطعة من السوشيال ميديا، والأهلي ظهر أمام المحلة بشكل مقبول وكان قريبا من الفوز.

وتابع:  الأهلي كان يحتاج اليوم إيجاد حلول مختلفة من الجهاز الفني في ظل الدفاع المتكتل من غزل المحلة، مثل تواجد مهاجم يجيد اللعب بالرأس في ظل غلق الخطوط.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا