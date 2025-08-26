نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصير ريبيرو بعد تعادل الأهلي مع غزل المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن الأهلي قدم مستوى جيد أمام غزل المحلة، وأضاع العديد من الفرص، مشيرًا إلى أن غضب الجمهور بسبب عدم تسجيل أهداف، كما أن تدخلات المدير الفني خوسيه ريبيرو في المباراة لم تكن مرضية على الإطلاق.

وقال عبر برنامجه بلس على قناة النهار الفضائية: أشرف بن شرقي لاعب يمتلك حلول داخل الملعب، وخروجه كان قرار غير موفق، بينما مشاركة طاهر محمد طاهر لم تؤتي بثمارها، وحسين الشحات بعيد عن المباريات منذ فترة، وقرار مشاركته أيضا لم يكن جيد.

وأضاف: كان الأفضل استمرار بن شرقي لوقت أطول، والأهلي قدم مستوى جيد لكنه لم يحقق المطلوب، ولذلك هناك انتقادات كثيرة ضد المدير الفني.

وواصل: غزل المحلة لعب بطريقة دفاعية منظمة، ولا أحد يستطيع لوم علاء عبدالعال مدرب الفريق، ومن يستحق اللوم هو الذي فشل في إيجاد الحلول لتسجيل الأهداف وتحقيق الفوز، وتدخلاته في اللقاء لم تكن جيدة.

وأكمل: محمد الشناوي شارك بصفة أساسية وهو تأكيد لما ذكرناه أمس أنه سيكون الحارس الأساسي للفريق في مواجهة غزل المحلة.

وزاد: خوسيه ريبيرو لم يفوز سوى في لقاء واحد خلال 6 مباريات، وخلال 3 لقاءات في الدوري لم يفز سوى في لقاء وحيد، واستقبل 9 أهداف في إجمالي اللقاءات التي قاد خلالها الفريق الاحمر، بينما سجل الفريق 10 أهداف.

وأشار إلى أنه لن يكون هناك أي تحركات بشأن مستقبل خوسيه ريبيرو في الفترة الحالية.