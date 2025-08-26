الارشيف / الرياضة

موقف إمام عاشور من قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف إمام عاشور من قائمة لمباراة بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، يقترب من العودة من جديد والدخول في قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة بيراميدز لأول مرة منذ إصابته في كأس العالم للأندية.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور:” دخول إمام عاشور قائمة المباراة يتوقف على موقفه الفني خلال التدريبات المقبلة”.

وأضاف:” إمام عاشور حصل على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للمشاركة في الكورات المشتركة في التدريبات بدايًة من مران الفريق عقب العودة من المحلة”.

محمد يوسف

