الأهلي يوجه الشكر إلى الرئيس السيسي

أحمد جودة - القاهرة - حرص مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب في بداية اجتماعه الذي جرى ظهر اليوم على توجيه الشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء في بيان الأهلي: “رئيس الجمهورية، بعدما تفضل سيادته بالتصديق على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والصادر بالقانون رقم 171 لسنة 2025”.

وتابع البيان: “وهو الأمر الذي يؤكد على اهتمام فخامة الرئيس بالرياضة، بعدما أصبحت جزءًا أصيلًا في بناء النظام الأساسي للدولة في الجمهورية الجديدة، كما أشاد المجلس بالجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الشباب والرياضة في إعداد القانون الذي يهدف إلى تطوير ورفعة الرياضة المصرية”.