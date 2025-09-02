نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البرازيل وتشيلي في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب البرازيل الأول لكرة القدم نظيره منتخب تشيلي يوم الجمعة المقبل 5-9-2025 على ملعب "ماراكانا"، وذلك في إطار الجولة الـ17 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحتل السليساو المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بعد الفوز في 7 مباريات والتعادل في 4 لقاءات وخسارة 5 مواجهات، فيما يتذيل منتخب تشيلي الترتيب برصيد 10 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في 4 لقاءات وخسارة 10 مواجهات.

موعد مباراة البرازيل ضد تشيلي في تصفيات كأس العالم

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة البرازيل ضد تشيلي يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثالثة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الرابعة والنصف صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل ضد تشيلي في تصفيات كأس العالم

سيتم نقل وإذاعة مباراة البرازيل ضد تشيلي يوم الجمعة المقبل، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 2HD.