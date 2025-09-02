نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأرجنتين وفنزويلا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب فنزويلا يوم الجمعة المقبل الموافق الخامس من شهر سبتمبر الجاري على ملعب "المونومينتال"، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحتل الأرجنتين صدارة جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، بعد الفوز في 11 مباراة والتعادل في لقاءين وخسارة 3 مواجهات، فيما يحتل منتخب فنزويلا المركز السابع برصيد 18 نقطة، بعد الفوز في 4 مباريات والتعادل في 6 لقاءات وخسارة مثلهم.

موعد مباراة الأرجنتين ضد فنزويلا في تصفيات كأس العالم

تنطلق صافرة البداية لمباراة الأرجنتين ضد فنزويلا يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثالثة والنصف صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد فنزويلا في تصفيات كأس العالم

تذاع مباراة الأرجنتين ضد فنزويلا يوم الجمعة المقبل، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق فهد عريشي.