نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص لـ "دوت الخليج الرياضي" | حقيقة مفاوضات الأهلي مع البانوبي وإعارة أحمد رضا في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل النادي الأهلي البحث عن بعض الصفقات الجديدة لتدعيم العديد من المراكز بعد الآخفاقات الأخيرة التي تعرض لها الفريق منذ بداية الموسم الجديد 2025_2026، عقب انتهاء منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ونجح مسؤولي القلعة الحمراء في ضم العديد من الصفقات الضخمة خلال فترة الانتقالات الماضية، بعد التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه، والمغربي أشرف بن شرقي، وزيزو.

- وكيل لاعبين يكشف مصير أحمد رضا والبانوبي

وارتبط اسم عبد الرحمن البانوبي، جناح نادي زد بالانتقال إلى صفوف المارد الأحمر في الفترات الأخيرة، خاصة بعد تراجع مستوى لاعبي خط الهجوم بشكل كبير.

وأكد محمد عبد الجابر وكيل البانوبي في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي":" حتى الآن لم يحدث أي تواصل رسمي بشأن البانوبي من جانب إدارة الأهلي".

وتابع معلق على ما تردد بشأن إعارة أحمد رضا لاعب الفريق في يناير:" لم يحدث ولا توجد اي نية للتفريط في اللاعب".

وأختتم:" رضا شارك مع الفريق منذ بداية الموسم واحرز هدف".

