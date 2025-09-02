نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر خاص لـ" دوت الخليج الرياضي" يوضح حقيقة فرض عقوبات على ثنائي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداول خلال الساعات القليلة الماضية عدة أخبار عن فرض عقوبات تجاه ثنائي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي “ إمام عاشور وأحمد السيد زيزو” بسبب ما تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بهم.

وحرص دوت الخليج الرياضي على التواصل مع أحد أهم مصادره للتعرف على حقيقة ما تم تداوله بشأن هذه الأخبار.

وكان إمام عاشور قد قام بنشر ستوري عبر مواقع التواصل الإجتماعي “ انستجرام” “ لم تبق وحش قول انت وحش لكن لم تبق كويس سيب الناس هي الي تقول عليك دا كويس لكن متقولش رأيك في نفسك”.

وذكرت المواقع والصحف ان إمام عاشور يقصد بآخر ما قام بنشره زميله في الفريق أحمد السيد زيزو.

ونفي المصدر ما تم تداوله بشأن توقيع عقوبات على ثنائي الفريق حسب ما جاء في بعض المواقع والصحف خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال المصدر ان ما حدث بالتفصيل ان محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي قام بالحديث مع إمام عاشور بشأن آخر ما نشره اللاعب وهل يقصد به زميله احمد السيد زيزو حسب ما ما تداولته المواقع والصحف.

وأكد المصدر ان اللاعب نفي وجود أي مشكلة مع زيزو والمنشور ليس له أي علاقة بأي زميل، وهذا ما في الأمر ولكن المواقع والصحف تنقل الأخبار المتداولة دون التأكد من صحتها وهو ما يسمي بالصحافة الصفراء.