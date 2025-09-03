نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستقبل داني سيبايوس يثير الجدل داخل ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا يزال اسم داني سيبايوس يتصدر العناوين في مدريد، بعدما كان قريبًا جدًا من الانتقال إلى أولمبيك مارسيليا الفرنسي خلال سوق الانتقالات الأخير، قبل أن تتعثر الصفقة بشكل مفاجئ رغم التوصل إلى اتفاق مالي مع النادي الملكي وتوافق اللاعب مع شروط العقد. وأشارت تقارير صحفية إلى أنّ سبب فشل العملية يعود إلى خلافات تتعلق بالعمولات.

مستقبل داني سيبايوس يثير الجدل داخل ريال مدريد

وبذلك، يستمر لاعب الوسط الأندلسي في صفوف ريال مدريد تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، رغم أن رغبته كانت الرحيل. ومع غيابه عن قائمة منتخب إسبانيا خلال فترة التوقف الدولي الحالية، يعمل سيبايوس في مدينة "فالديبيباس" الرياضية على استعادة جاهزيته ومحاولة إقناع مدربه بمنحه دورًا أكبر في المرحلة المقبلة.

سيبايوس شارك لدقائق في مواجهة ريال مايوركا، إلا أن هذا الحضور المحدود لا يكفي لإقناعه بأنه عنصر مهم داخل التشكيلة. ويعلم اللاعب أن موسم 2025 يحمل تحديًا إضافيًا مع اقتراب كأس العالم، إذ يسعى لاقتناص مكان له مع منتخب "لا روخا"، وهو ما يبدو بعيد المنال في الوقت الحالي.

ورغم المنافسة القوية في خط الوسط مع أسماء شابة مثل إدواردو كامافينغا، وأردا غولر، وفرانكو ماستانتونو، بالإضافة إلى بروز موهبة Thiago Pitarch من أكاديمية النادي، يؤكد سيبايوس أنه لن يستسلم وسيقاتل لاستعادة مكانته، خاصة بعدما أثرت الإصابات على أدائه في الموسم الماضي.

من جهة أخرى، لم يخفِ قطاع من جماهير ريال مدريد استياءه من تصرفات اللاعب الأخيرة، مثل تفاعله مع منشورات مرتبطة بناديه السابق ريال بيتيس أو نشره عبارات توحي برحيله القريب، وهو ما اعتبرته الجماهير دليلًا على افتقاده الالتزام الكامل مع الفريق.

ويبقى على سيبايوس أن يقلب المعادلة في الفترة المقبلة إذا أراد استعادة ثقة الجماهير والعودة إلى دائرة اللاعبين المؤثرين داخل ريال مدريد.