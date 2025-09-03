نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول رفض رفع عرضه لضم جيهي وكريستال بالاس أغلق الباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية أن صفقة انتقال المدافع الإنجليزي مارك جيهي من كريستال بالاس إلى ليفربول تعطلت في اللحظات الأخيرة، بعدما رفض "الريدز" تلبية مطالب النادي اللندني بزيادة العرض المالي.

وبحسب صحيفة The Telegraph، فإن كريستال بالاس كان مستعدًا للموافقة على رحيل جيهي مقابل 55 مليون جنيه إسترليني، لكن عرض ليفربول لم يتجاوز حاجز الـ35 مليون جنيه، ما دفع إدارة بالاس إلى رفض الصفقة.

وربطت صحيفة The Guardian قرار الرفض بتهديد صريح من المدير الفني أوليفر جلاسنر، الذي لوّح بالاستقالة في حال تمت الموافقة على بيع اللاعب، الذي يُعد أحد ركائز الفريق الدفاعية.

الغريب في الأمر، أن هذا التعطيل قد يكلّف بالاس خسارة اللاعب مجانًا، إذ تشير تقارير إلى أن ريال مدريد يراقب الموقف عن كثب ويستعد للتحرك للتوقيع مع جيهي في صفقة انتقال حر عند نهاية عقده.

وذكرت المصادر أن مارك جيهي يشعر بإحباط شديد من إدارة كريستال بالاس، بعد منع انتقاله إلى نادٍ بحجم ليفربول، وهو ما قد يفتح الباب أمام توتر العلاقة بين الطرفين في الفترة المقبلة.