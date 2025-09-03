نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد منفتح لبيع أونانا في الأيام الأخيرة للميركاتو.. وجهتان محتملتان في الصورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مفاجأة غير متوقعة، أفادت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد لا يزال منفتحًا على بيع حارس مرماه الكاميروني أندريه أونانا خلال الأيام القليلة المقبلة، رغم أنه الحارس الأساسي للفريق.

وبحسب موقع TeamTalk، فإن إدارة يونايتد تدرس العروض المقدمة للحارس البالغ من العمر 29 عامًا، خاصة أن سوق الانتقالات لا يزال مفتوحًا في كلٍ من تركيا والسعودية، ما يتيح إمكانية رحيله حتى بعد إغلاق باب الانتقالات في إنجلترا.

ويأتي هذا الانفتاح على البيع بعد موسم أول متذبذب لأونانا في أولد ترافورد، حيث تعرض لانتقادات بسبب أخطاء فردية مؤثرة، رغم بعض اللحظات المميزة التي أنقذ فيها الفريق، خاصة في دوري الأبطال.

وذكرت التقارير أن النادي مستعد للتفاوض في حال وصول عرض مالي قوي من أحد الأندية التركية أو السعودية، مع وجود استعداد لبحث خيار الإعارة أيضًا، إذا كان سيوفر هامشًا ماليًا ويساعد على إعادة التوازن للفريق.

مصير أونانا لا يزال غير محسوم، لكن الأيام القليلة المقبلة قد تحمل مفاجآت، خاصة مع ضغط بعض الأندية على إغلاق صفقاتها الأخيرة قبل غلق أسواقها.