نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة مارتينيز إلى مانشستر يونايتد تفشل.. واللاعب يرفض عروض تركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو أن نادي أستون فيلا لا يرى أي مشكلة في استمرار الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز ضمن صفوفه هذا الموسم، رغم فشل انتقاله المحتمل إلى مانشستر يونايتد، وعدم اهتمام اللاعب بالانضمام إلى الدوري التركي.

صفقة مارتينيز إلى مانشستر يونايتد تفشل.. واللاعب يرفض عروض تركيا

الحارس البالغ من العمر 33 عامًا كان على رادار مانشستر يونايتد كخيار محتمل لتعزيز مركز حراسة المرمى، لكن الصفقة لم تتقدم بالشكل المتوقع، ليبقى بطل العالم مع فيلا على الأقل حتى يناير المقبل.

ووفقًا لرومانو، فقد تلقى مارتينيز مؤخرًا اهتمامًا من أندية في الدوري التركي، مستغلة استمرار فتح سوق الانتقالات هناك، إلا أن الحارس الأرجنتيني رفض تمامًا فكرة الانتقال إلى "السوبر ليغ"، مفضلًا البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

إدارة أستون فيلا من جهتها سعيدة ببقاء مارتينيز، وتعتبره عنصرًا أساسيًا في مشروع المدرب أوناي إيمري، خاصة مع عودة الفريق للمنافسة الأوروبية هذا الموسم.