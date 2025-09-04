نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام يكن: ملامح الدوري لم تتضح بعد ومصلحة منتخب مصر فوق أي خلافات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال هشام يكن لاعب منتخب مصر والزمالك السابق

أن ملامح فرق الدوري لم تظهر بعد، وبناءً عليه هذه أولى صعوبات مواجهة المنتخب أمام إثيوبيا في مشوار تصفيات كأس العالم.

وأكد هشام يكن في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك أن مصلحة منتخب مصر أكبر من أي مشاكل موجودة في الدوري المصري.

وأختتم لاعب منتخب مصر والزمالك السابق تصريحاته قائلً: "الجميع داعم ومساند لمنتخب مصر لتحقيق حلم الجماهير".