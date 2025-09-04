الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن كواليس الأجواء داخل معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، المدير الفني، استعدادًا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث أكد أن المعسكر يسوده التفاؤل والروح العالية بين اللاعبين.

شوبير يكشف أجواء معسكر منتخب مصر قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر “أون سبورت إف. إم”، إن جميع عناصر المنتخب يملكون رغبة قوية في الفوز بالمباراتين من أجل الاقتراب مبكرًا من حسم بطاقة التأهل، مشيرًا إلى أن الروح القتالية واضحة بين اللاعبين وتعكس طموحاتهم الكبيرة.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن محمد صلاح، قائد المنتخب، قام بإهداء قميصه الأصلي مع نادي ليفربول إلى زميله عمرو الجزار في لفتة تحفيزية بمناسبة انضمامه الأول للفراعنة، موضحًا أن صلاح يحرص على تكرار هذه المبادرة مع كل لاعب جديد لدعمهم معنويًا وتشجيعهم على تقديم الأفضل.

ويخوض منتخب مصر منافسات المجموعة الأولى إلى جانب بوركينا فاسو، سيراليون، إثيوبيا، غينيا بيساو، وجيبوتي، حيث يأمل في مواصلة مشواره بقوة نحو نهائيات كأس العالم 2026.

معسكر منتخب مصر يعكس جدية كبيرة قبل المواجهتين المرتقبتين في التصفيات الإفريقية.