نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسبانيا تكتسح بلغاريا بثلاثية في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب إسبانيا نظيره منتخب بلغاريا بثلاثة أهداف نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد فاسيل ليفسكي ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

ملخص مباراة إسبانيا وبلغاريا

وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب إسبانيا ومنتخب بلغاريا برتم سريع وسجل ميكيل اويارزابال الهدف الأول لإسبانيا في الدقيقة 5 صنعه له زوبميندي وحاول بلغاريا تسجيل التعادل لكنه لم ينجح في ذلك لتألق الدفاع وحارس إسبانيا.

وسجل مارك كوكورييا الهدف الثاني في الدقيقة 30 وحاول الفريقان تسجيل هدف ثالث أو هدف التعادل لبلغاريا ولكنهم لم ينجحوا في ذلك ثم سجل ميكيل ميرينو الهدف الثالث لإسبانيا في الدقيقة 38 صنعه له يامال وانتهى الشوط الأول 3/0.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب إسبانيا ومنتخب بلغاريا برتم هادئ نسبيا وحاول إسبانيا تسجيل الهدف الرابع ولكنه لم ينجح وكان بلغاريا قريب من أول الأهداف لكنه لم ينجح حيث تألق الدفاع وسيمون في التصدي لمحاولاته وانتهت المباراة 3/0.

ترتيب مجموعة إسبانيا وبلغاريا

1- إسبانيا 3 نقاط

2- تركيا 3 نقاط

3- جورجيا دون نقاط

4- بلغاريا دون نقاط

