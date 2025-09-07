نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: أزمة في تجديد عقد إمام عاشور بسبب وكيل أعماله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن مسئولي الأحمر يواجهون أزمة في تجديد عقد امام عاشور لاعب النادي الأهلي خلال الفترة الحالية بسبب وكيله أعماله أدم وطني.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: «الأزمة تكمن بعد تعاقد اللاعب مع أدم وطني عقب انتهاء عقده مع وكيل أعماله السابق أحمد يحي».

وأضاف المصدر:« الأهلي كان وقف التعامل مع أدم وطني من قبل، خلال التفاوض على رحيل محمد عبد الله، قبل أن يتعاقد مع اللاعب أمام عاشور ليبدأ مشوار التفاوض من الصفر».

وتابع: «الأهلي رافض الدخول في مفاوضات مع وكيله وطالب اللاعب التفاوض معه مباشرًا، وهو ما رفضه اللاعب وطلب التفاوض مع وكيله».

وأختتم:« مسئولي النادي رافضين بشكل نهائي دخول في مفاوضات مع أدم وطني بعد تجاوزه الفترة الماضية في حق مسئولي النادي الأهلي».

