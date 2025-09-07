نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فينجادا: لدي ذكريات جيدة ومسيرة حافلة مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني السابق للزمالك، أنه لم ينسى رحلته مع القلعة البيضاء مشددا على أنها العهد الذهبي للنادي.

وقال فينجادا في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "أتمنى عودة الزمالك لتحقيق البطولات والعهد الذهبي من جديد، أنا أتابع أخبار الفريق بشكل مستمر ولدي ذكريات جيدة ومسيرة حافلة مع القلعة البيضاء".

وأضاف: "كنت متحمس لتدريب الزمالك والمفاوضات لم تستغرق وقتا طويلا وكانت سريعة ووافقت على الفور".