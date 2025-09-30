نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريب.. قائمة محمود الخطيب الجديدة لانتخابات الأهلي 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تطور مثير يسبق انتخابات النادي الأهلي 2025، كشفت مصادر مطلعة عن القائمة النهائية التي سيخوض بها الكابتن محمود الخطيب سباق الانتخابات المقبلة، سعيًا للحفاظ على موقعه كرئيس للنادي العريق واستكمال مسيرة الإنجازات.

الخطيب رئيسًا وياسين منصور نائبًا

وتصدّر الكابتن محمود الخطيب القائمة في منصب الرئيس، فيما يأتي رجل الأعمال البارز ياسين منصور في موقع نائب الرئيس، ليشكلا معًا ثنائيًا يوصف بالقوي نظرًا للخبرات الإدارية والقدرات المالية الكبيرة التي يتمتعان بها.

خالد مرتجي أمينًا للصندوق

اختار الخطيب الاستمرار في الاعتماد على خالد مرتجي كأمين للصندوق، مستفيدًا من خبراته السابقة في هذا المنصب، ودوره البارز في الملفات الإدارية والمالية.

الأعضاء فوق السن

تضم القائمة عددًا من الأسماء الثقيلة في عضوية مجلس الإدارة "فوق السن"، أبرزهم:

طارق قنديل

محمد الغزاوي

محمد الجارحي

محمد الدمياطي

حازم هلال

أحمد حسام عوض

سيد عبد الحفيظ

ويُنظر إلى هذه الأسماء على أنها مزيج من الخبرة الإدارية والقدرة على إدارة ملفات الكرة والأنشطة الأخرى داخل النادي.

الأعضاء تحت السن

أما على صعيد الشباب، فقد ضمّت القائمة:

مي عاطف

هشام جمال

في إشارة واضحة إلى رغبة الخطيب في ضخ دماء جديدة، تمنح المجلس روحًا متجددة تجمع بين الخبرة والطموح الشبابي.

منافسة قوية مرتقبة

مع الإعلان غير الرسمي عن هذه القائمة، تترقب جماهير الأهلي وأعضاؤه أجواء انتخابية ساخنة، حيث ينتظر أن تشهد الانتخابات منافسة قوية بين قائمة الخطيب وأي قوائم أخرى قد تظهر في الأيام المقبلة.

ويبقى السؤال: هل ينجح الخطيب وفريقه في الفوز بثقة أعضاء الجمعية العمومية مجددًا واستكمال مشوار الإنجازات داخل القلعة الحمراء؟