نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يفتح الباب أمام عودة نجوم "الكاستيا" بعد تألق تشيما أندريس في البوندسليغا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل ريال مدريد هذا الصيف سياسة السماح لعدد من أبرز خريجي أكاديميته "لا فابريكا" بخوض تجارب احترافية بعيدًا عن فالديبيباس، على أمل أن يعودوا مستقبلًا أكثر نضجًا إلى الفريق الأول. آخر هؤلاء كان لاعب الوسط الدفاعي تشيما أندريس، الذي انتقل إلى شتوتغارت الألماني بعد أن عجز عن إيجاد الاستمرارية مع الفريق الملكي.

أندريس، ابن مدينة فالنسيا، ورغم دخوله قائمة تشابي ألونسو في مونديال الأندية الأخير، لم يحصل على أي دقيقة في البطولة، وهو ما عجّل بقرار خروجه. غير أن بدايته في البوندسليغا جاءت مثالية، إذ تمكن من تسجيل هدف مع فريقه الجديد في أول جولتين، ما لفت الأنظار سريعًا داخل مكاتب ريال مدريد.

ووفقًا لمصادر قريبة من النادي، فإن الإدارة الرياضية بقيادة فلورنتينو بيريز تراقب عن قرب تطور اللاعب، مع وضع شرط أساسي لعودته المحتملة: الاستمرار في تقديم مستوى يرقى لطموحات النادي. وفي حال لم يبلغ السقف المطلوب، فسيبقى مع شتوتغارت إلى جانب زميله أنغلو شتيلر، الذي بدوره يدخل في دائرة اهتمامات الميرينغي للمستقبل. "لقد فعلناها مع كارفاخال وسنفعلها مع كل من يثبت جدارته من أبناء الأكاديمية"، أكد أحد مسؤولي النادي.

شبكة متابعة واسعة بقيادة كالفات

ملف تشيما أندريس ليس الوحيد الذي يحظى بالمتابعة. جوني كالفات، المسؤول عن الاكتشافات الكبرى في ريال مدريد، يراقب عن قرب لاعبين آخرين من الأكاديمية، مثل نيكو باز الذي تألق مع كومو الإيطالي تحت قيادة سيسك فابريغاس، وماريو خيلا في إيطاليا أيضًا، بالإضافة إلى أسماء شابة أخرى تنشط في الدوري الإسباني مثل ألفارو رودريغيز وماريو مارتين.

استراتيجية بعيدة المدى

يعوّل ريال مدريد أكثر فأكثر على أبناء "لا فابريكا" في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار سوق الانتقالات الأوروبية، خصوصًا مقارنة بقدرة أندية البريميرليغ على الإنفاق. هذه السياسة ليست جديدة، لكنها باتت حجر أساس في التخطيط الرياضي للنادي، وهو نهج يحرص تشابي ألونسو على تعزيزه بمنح مساحة متزايدة للاعبين القادمين من الأكاديمية.

