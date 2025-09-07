نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رودريجو يرد على استبعاده من المنتخب بالتزام كامل مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع بداية فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر، وجد البرازيلي رودريجو جوس نفسه خارج قائمة منتخب بلاده، بعدما رأى المدرب السابق كارلو أنشيلوتي أنه لم يقدم ما يكفي ليكون ضمن المشاركين في مواجهتي تشيلي وبوليفيا.

ورغم خيبة الأمل من الاستبعاد، استغل رودريغو الأمر للبقاء مع جهاز ريال مدريد بقيادة مدربه، تشابي ألونسو، الذي يتابع عن قرب تحضيرات لاعبيه خلال فترة التوقف. اللاعب، الذي كان بإمكانه الاكتفاء بالراحة، فضّل السفر إلى اليونان، لكن مع الاستمرار في برنامج تدريبات فردية مكثفة، موثقًا التزامه عبر صور ومقاطع فيديو نشرها على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

ألونسو، الذي يسعى لفرض ثقافة جديدة تقوم على الانضباط والتنافس الداخلي، يولي أهمية كبرى لمدى التزام اللاعبين حتى في غياب المنافسات الرسمية. ويبدو أن رودريغو التقط الرسالة جيدًا، خصوصًا بعد أن بدأ الموسم كخيار ثانٍ خلف مواطنه فينيسيوس جونيور، نتيجة أدائه المتواضع في كأس العالم للأندية.

وجاءت مباراة الملكي أمام ريال أوفييدو في الدوري، حيث منحه المدرب فرصة أساسية، كانت مؤشرًا على نوايا ألونسو بتعزيز مبدأ المداورة بين الجناحين البرازيليين. ومع نشر رودريغو تفاصيل تدريباته الفردية، يبعث اللاعب برسالة واضحة إلى مدربه مفادها: "أنا حاضر ومستعد للمنافسة".

إدارة النادي والجهاز الفني يعتبران هذا الالتزام خطوة ضرورية للاعب يدرك أن موسم 2025/2026 سيكون حاسمًا في تحديد موقعه داخل هرم الفريق الملكي.