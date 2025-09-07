الرياضة

سمير كمونة: وائل جمعة مدافع "مصنوع".. وهذا هو الفارق بين الحضري وشوبير

0 نشر
0 تبليغ

سمير كمونة: وائل جمعة مدافع "مصنوع".. وهذا هو الفارق بين الحضري وشوبير

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سمير كمونة: وائل جمعة مدافع "مصنوع".. وهذا هو الفارق بين الحضري وشوبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف سمير كمونة نجم الكرة المصرية السابق، عن الفارق بينه وبين شادي محمد ووائل جمعة ثنائي الأحمر السابق


وقال كمونة في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: انا  وهاني رمزي موهوبين لكن وائل جمعة وشادي محمد مصنوعين ولكن لاعيبة جامدة ولكن معندهمش مهارة مثلي ومثل هاني رمزي 
واضاف: حازم إمام نجم الزمالك السابق ووليد صلاح الدين كلاهما موهوب ولكن وليد صلاح الدين لاعب اكثر إنهاءا للفرص 
وعم الفارق بين شوبير وعصام الحضري، قال كمونة: احمد شوبير حارس عظيم والحضري عمل اللي محدش عمله واللي هيعمله والاتنين موهوبين 
واختتم كمونة تصريحاته قائلا: محمود الخطيب الأكثر موهبة في الكرة المصرية وكذلك طاهر ابو زيد مارادونا النيل وكلاهما كان موهوب

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا