نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سمير كمونة: وائل جمعة مدافع "مصنوع".. وهذا هو الفارق بين الحضري وشوبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف سمير كمونة نجم الكرة المصرية السابق، عن الفارق بينه وبين شادي محمد ووائل جمعة ثنائي الأحمر السابق



وقال كمونة في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: انا وهاني رمزي موهوبين لكن وائل جمعة وشادي محمد مصنوعين ولكن لاعيبة جامدة ولكن معندهمش مهارة مثلي ومثل هاني رمزي

واضاف: حازم إمام نجم الزمالك السابق ووليد صلاح الدين كلاهما موهوب ولكن وليد صلاح الدين لاعب اكثر إنهاءا للفرص

وعم الفارق بين شوبير وعصام الحضري، قال كمونة: احمد شوبير حارس عظيم والحضري عمل اللي محدش عمله واللي هيعمله والاتنين موهوبين

واختتم كمونة تصريحاته قائلا: محمود الخطيب الأكثر موهبة في الكرة المصرية وكذلك طاهر ابو زيد مارادونا النيل وكلاهما كان موهوب