نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يكشف كواليس أزمة حمزة علاء مع بورتيمونينسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم تفاصيل مثيرة حول الأزمة التي يواجهها الحارس المصري حمزة علاء مع ناديه البرتغالي الجديد بورتيمونينسي، بعد أيام قليلة من انضمامه قادمًا من الأهلي.

ووفقًا لشوبير، فإن الفريق الذي يلعب له حمزة واجه بنفيكا B مؤخرًا، وشهدت المباراة أحداثًا استثنائية بعد طرد الحارس الأساسي والبديل، ما اضطر الجهاز الفني للدفع بأحد المدافعين في مركز حراسة المرمى! المفاجأة؟ الفريق تمكن من الفوز بالمباراة رغم الظروف الصعبة.

فيما يخص حمزة علاء، أوضح شوبير أن النادي البرتغالي لم يتمكن بعد من قيده رسميًا، ويعمل حاليًا على حل الأزمة الإدارية الخاصة بتسجيله، رغم أن الحارس يتواجد بالفعل في البرتغال، ووكيله أكد أن "كل الأوراق بتخلص".

من جهة أخرى، أشار شوبير إلى أن نادي المصري البورسعيدي دخل في مفاوضات جادة مع الحارس قبل انتقاله إلى أوروبا، وكان لديه 3 عروض مغرية قبل أن يختار خوض تجربة الاحتراف الخارجي.