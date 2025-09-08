نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إيطاليا والكيان الصهيوني اليوم الإثنين في تصفيات كأس العالم أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الإثنين الموافق 8 سبتمبر الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم، مع نظيره الكيان الصهيوني، ضمن منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم.

موعد مباراة إيطاليا ضد الكيان الصهيوني في تصفيات كأس العالم

وستنطلق مباراة إيطاليا ضد الكيان الصهيوني، مساء اليوم الإثنين، 8 سبتمبر 2025، على ملعب ناجيردي شتاديون في المجر، في تمام الساعة الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفلسطين.

ويقع المنتخب الإيطالي في المجموعة الأولى بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم، مع كلا من الكيان الصهيوني، والنرويج، واستونيا، بالإضافة إلى منتخب مولدوفا.

القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا ضد الكيان الصهيوني

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.