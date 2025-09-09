نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهر همام: رحيلي من قناة الأهلي سبب ابتعادي عن الظهور الإعلامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ماهر همام نجم الأهلي السابق، ان النادي الاهلي سيظهر بشكل مختلف للغاية عقب فترة التوقف الدولي عن المباريات الماضية.

وقال همام في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: بعد فترة التوقف الدولي الاهلي سيظهر بشكل مختلف عن المباريات الماضية ومحمود الخطيب يبذل مجهودا كبيرا مع قطاع الكرة.

واضاف: اختيار وليد صلاح الدين في منصب مدير الكرة اختيار صائب ويستحق ذلك لأنه ابن من أبناء النادي الاهلي.

وتابع: محمود الخطيب كان حريص على تقدير أبناء النادي الاهلي عقب الرحيل عن قناة النادي الاهلي واصبحت في لجنة التخطيط واتابع دوري القسم الثاني لانتقاء المواهب بالإضافة إلى عادل طعيمة وشريف عبد المنعم.