نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الكرة المغربية يتوقع مستقبل داري مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عبداللطيف العراقي نجم الكرة المغربية السابق، ان المنتخب المغربي يمر بفترة جيدة للغاية وفوزي لقجع له الفضل الأكبر في ذلك.

وقال العراقي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: طموحاتنا كبيرة والامل كبير في الجامعية الملكية قامت بهذا الأمر خصوصا بعد مشاركتنا الأخيرة في قطر.

واضاف: منتخب المغرب يمر بفترة أكثر من رائعة تحت قيادة فوزي لقجع وهو صاحب الفضل الأكبر فيما وصل اليه منتخب المغرب في السنوات الأخيرة.

وواصل: الشيبي مقدم أداء أكثر من رائع مع بيراميدز ويستحق التواجد بديلا لأشرف حكيمي في مونديال الأندية.

واختتم العراقي تصريحاته قائلا: أشرف داري غير محظوظ وهو من اللاعبين المتميزين ولا أدري سبب كثرة الإصابات لديه.