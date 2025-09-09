نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهر همام: إهدار الفرص السهلة مؤشر خطر لمنتخب مصر قبل مواجهة بوركينا فاسو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ماهر همام نجم الأهلي السابق، أن المنتخب قدم مباراة قوية امام إثيوبيا في تصفيات كأس العالم.

وقال همام في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: الشغل الشاغل لحسام حسن هو الوصول لكأس العالم ودوافع اللاعبين امام إثيوبيا كانت كبيرة وبعد الهدفين اللاعيبة تراخت.

واضاف: ومشكلتنا كلاعبين المصريين هي التراخي حال اكتساب الثقة والمنتخب وصل لما أراد في الشوط الأول ولكن اهدار الفرص السهلة مؤشر خطر قبل مواجهة بوركينا فاسو.

وواصل: مواجهة بوركينا فاسو المقبلة حاسمة ولكن أثق من قدرة لاعبي المنتخب وحسام حسن على حسم التأهل لكاس العالم.