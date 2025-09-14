الرياض - كتبت رنا صلاح - يستعد نادي بيراميدز لخوض مواجهة حاسمة أمام فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ضمن منافسات كأس الإنتركونتيننتال 2025، المعروف أيضًا باسم كأس القارات للأندية، المباراة تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة داخل مصر وخارجها، نظرًا لأهميتها وقوة الفرق المتنافسة.

pyramids vs auckland city.. القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز واوكلاند سيتي اليوم في كأس إنتركونتيننتال 2025

يشارك بيراميدز في البطولة بصفته بطل قارة أفريقيا، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-25 على حساب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

ويعول الفريق على قدرات لاعبيه الموهوبين وعاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، فيما يسعى أوكلاند سيتي لتحقيق مفاجأة وإحراج أصحاب الأرض.

ومن المتوقع أن يواجه الفائز من هذه المباراة نادي الأهلي السعودي في المرحلة الثانية من كأس الإنتركونتيننتال 2025، مما يضيف دافعًا إضافيًا لبيراميدز لتحقيق نتيجة إيجابية.

موعد المباراة والمكان

من المقرر أن تنطلق المباراة يوم الأحد 14 سبتمبر 2025، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الدفاع الجوي أو 30 يونيو، ضمن منافسات المرحلة الأولى من البطولة.

القنوات الناقلة

يمكن مشاهدة مباراة بيراميدز ضد أوكلاند سيتي عبر تطبيق شاهد، حيث لم تعلن أي قناة بعد عن بث مباشر عبر القمر الصناعي نايل سات.

طاقم التحكيم

يُدير المباراة الحكم الأردني أدهم مخادمة، ويعاونه مواطنوه محمد الكلاف وأحمد الرالي، بينما يتولى الإماراتي عادل النقبي مهمة الحكم الرابع.

أما تقنية الفيديو المساعد فتتكون من الإماراتيين محمد عبيد خادم وعيسى خليفة، في حين سيكون القطري جاسم الهليل مسؤولًا عن مراقبة المباراة.

التشكيل المتوقع لبيراميدز

من المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي، وفق رؤية المدير الفني الكرواتي يورشيتش: