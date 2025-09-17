أرسنال يستهل الأبطال بثنائية في بلباو

أرسنال يستهل الأبطال بثنائية في بلباواستهل أرسنال الإنجليزي مشواره في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه 2-0 على مضيفه أتلتيك بلباو الإسباني، ضمن منافسات الجولة الأولى، يوم الثلاثاء، والتي شهدت خسارة مفاجئة لأيندهوفن أمام سان جيلواز 1- 3.

ففي المباراة الأولى، قاد البديلان البرازيلي غابريال مارتينيلي والبلجيكي لياندرو تروسار فريقهما أرسنال الإنجليزي لتحقيق فوز صعب على مضيفه أتلتيك بلباو الإسباني بهدفين نظيفين على ملعب "سان ماميس" بمدينة بلباو.

وعجز أرسنال الذي بلغ نصف النهائي الموسم الماضي بعد مسيرة رائعة أطاح خلالها بريال مدريد الإسباني حامل اللقب من ربع النهائي بالفوز عليه ذهابا وإيابا، قبل أن ينتهي المشوار على يد باريس سان جرمان الفرنسي، عن الوصول إلى الشباك.

ولجأ مدربه الإسباني ميكل أرتيتا إلى مارتينيلي وتروسار، فكانا على الموعد بافتتاح الأول للتسجيل من لمسته الأولى في الدقيقة (72)، قبل أن يؤمن الثاني الفوز بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة (87).

في المقابل، تعد المباراة هي الأول لاتليتكو بلباو في المسابقة القارية الأم منذ موسم 2014- 2015 حين انتهى مشواره عند دور المجموعات.

وحصد أرسنال بهذا الفوز أول ثلاث نقاط ثمينة له في مشوار دور المجموعة، في حين خرج بلباو بلا نقاط.

وفي المباراة الثانية التي أقيمت على ملعب "فيليس شتاديون" بمدينة ايندهوفن، تمكن فريق سان جيلواز البلجيكي، خلال أول مباراة له على الإطلاق في دوري الأبطال، من تحقيق المفاجأة وأسقط مضيفه أيندهوفن الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسجل الكندي بروميس ديفيد (9 من ركلة جزاء) والمغربي الأصل أنور أيت الحاج (39) والأرجنتيني كيفن ماك أليستر (81) أهداف سان جيلواز، وروبن فان بومل في (90) هدف ايندهوفن.

وحصل سان جيلواز البلجيكي بهذا الفوز على ثلاثة نقاط ثمينة في دور المجموعة، فيما خرج ايندهوفن من المرحلة خالي الوفاض.