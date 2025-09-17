ريال مدريد يعبر مارسيليا بركلتي جزاء

ريال مدريد يعبر مارسيليا بركلتي جزاءحقق ريال مدريد الإسباني فوزًا صعبًا على ضيفه مارسيليا الفرنسي بنتيجة 2-1، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مساء الثلاثاء.

ويدين ريال مدريد بالفضل في فوزه لمهاجمه كليان مبابي الذي سجل هدفي الفوز في الدقيقتين (29 و81) من ركلتي جزاء، بينما سجل هدف مارسيليا مهاجمه تيموثي وياه في الدقيقة (22).

وواجه ريال مدريد صعوبات كبيرة في الوصول لمرمى ضيفه نتيجة المحاولات المتسرعة التي أهدر فيها مبابي عدة فرص لتسجيل الأهداف وبالمقابل نجح الفريق الفرنسي في التقدم على ريال مدريد غير أن خط دفاعه وقع في أخطاء كلفته ارتكاب ركلتي جزاء فيما أكمل ريال مدريد المباراة بعشرة لاعبين بعد تلقي قائد الفريق داني كارفخال للبطاقة الحمراء في الدقيقة (72).

بالنتيجة حصل ريال مدريد على ثلاث نقاط فيما بقي مارسيليا من دون نقاط.

وفي مباراة أخرى، تعادل يوفنتوس الإيطالي مع ضيفه بروسيا دورتموند الألماني بأربعة أهداف لكل منهما.

وتغلب توتنهام الإنجليزي على فياريال الإسباني بهدف دون رد، وكاراباخ الأذربيجاني على بنفيكا البرتغالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.