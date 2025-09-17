ريال مدريد يعبر مارسيليا بركلتي جزاء
حقق ريال مدريد الإسباني فوزًا صعبًا على ضيفه مارسيليا الفرنسي بنتيجة 2-1، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مساء الثلاثاء.
ويدين ريال مدريد بالفضل في فوزه لمهاجمه كليان مبابي الذي سجل هدفي الفوز في الدقيقتين (29 و81) من ركلتي جزاء، بينما سجل هدف مارسيليا مهاجمه تيموثي وياه في الدقيقة (22).
وواجه ريال مدريد صعوبات كبيرة في الوصول لمرمى ضيفه نتيجة المحاولات المتسرعة التي أهدر فيها مبابي عدة فرص لتسجيل الأهداف وبالمقابل نجح الفريق الفرنسي في التقدم على ريال مدريد غير أن خط دفاعه وقع في أخطاء كلفته ارتكاب ركلتي جزاء فيما أكمل ريال مدريد المباراة بعشرة لاعبين بعد تلقي قائد الفريق داني كارفخال للبطاقة الحمراء في الدقيقة (72).
بالنتيجة حصل ريال مدريد على ثلاث نقاط فيما بقي مارسيليا من دون نقاط.
وفي مباراة أخرى، تعادل يوفنتوس الإيطالي مع ضيفه بروسيا دورتموند الألماني بأربعة أهداف لكل منهما.
وتغلب توتنهام الإنجليزي على فياريال الإسباني بهدف دون رد، وكاراباخ الأذربيجاني على بنفيكا البرتغالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ريال مدريد يعبر مارسيليا بركلتي جزاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.