نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة ونيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان، موعد انطلاق المواجهة القوية التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، مع نظيره نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، مساء اليوم الخميس الموافق 19 أغسطس الجاري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة ضد نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن يلتقي فريق برشلونة مع نظيره نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم الخميس في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب جيمس بارك معقل نيوكاسل.

وستنطلق صافرة مباراة برشلونة ضد نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد نيوكاسل يونايتد

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل المباراة عبر قناة beIN Sports 1HD.