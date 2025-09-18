نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بارون أوشينج يؤدي تدريبات تأهيلية بعد استبعاده من قائمة الزمالك لمباراة الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض الكيني بارون أوشينج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة على ستاد هيئة قناة السويس قبل انطلاق مباراة الإسماعيلي، المقرر لها بعد قليل في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بعد قرار البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك باستبعاد بارون أوشينج من قائمة الفريق لخوض مباراة الإسماعيلي.

وأدى اللاعب التدريبات التأهيلية تحت قيادة ماريو تومليانوفيتش مخطط الأحمال بالفريق.

ويحل الزمالك ضيفًا على الإسماعيلي باستاد هيئة قناة السويس في الخامسة مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.