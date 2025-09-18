نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوردون يقود تشكيل نيوكاسل أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشف إيدو هاو مدرب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي عن تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة برشلونة الإسباني، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-26.

برشلونة يواجه نيوكاسل يونايتد في الشامبيونزليج

ويحتضن ملعب سانت جيمس بارك، المباراة المرتقبة بين نيوكاسل يونايتد وبرشلونة، ضمن فعاليات الجولة الافتتاحية من بطولة الشانبيونزليج.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم السويدي الدولي جلين نيبرج، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب سانت جيمس بارك معقل الفريق الإنجليزي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت عمان والإمارات.

وجاء تشكيل نيوكاسل لمواجهة برشلونة، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: بوب.

▪︎خط الدفاع: فالنتينو ليفرامينتو - دان بران - فابيان شار - كيران تريبير.

▪︎خط الوسط: جلايوينتيون - جيماريتش - ساندرو تونالي.

▪︎خط الهجوم: أنتوني جوردون - بارينيس - إيلانجا.

القنوات الناقلة لمواجهة برشلونة ونيوكاسل في الشامبيونزليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026/2025 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD1.