نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب الزمالك السابق: الروح والحب انعكسا على أداء لاعبي الأبيض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد سامح يوسف، نجم الزمالك السابق، أن أداء الفريق الأبيض يختلف تماما هذا الموسم عن المواسم السابقة، مشددا على تقديم اللاعبين أداء مميز للغاية خلال المباريات الأخيرة.

وقال يوسف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "حالة الروح والحب بين لاعبي الزمالك انعكست على الأداء والنتائج والفريق يقدم أداء مختلف هذا الموسم وأصبح مطالب بالفوز في كل مباراة".

وأضاف: "الزمالك استغل فترة التوقف الدولي بشكل جيد والجهاز الفني عمل على تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات وهو الأمر الذي شاهدناه بداية من مباراة المصري".

وأوضح: "قميص الزمالك كبير والجماهير تستحق الكثير، وعبدالله السعيد معلم داخل الملعب فهو مميز دفاعيا وهجوميا".

