نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلامة: نسعى لإعادة الاتحاد السكندري لمكانته وتامر مصطفى مكسب للفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد أحمد سلامة القائم پأعمال رئيس نادي الاتحاد السكندري أن مجلس الإدارة يسعى لإعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية في مسابقة الدوري الممتاز خاصة بعد سلسلة النتائج السيئة في الفترة الأخيرة، والتي كان آخرها الخسارة أمام كهرباء الإسماعيلية بهدف نظيف في الجولة السابعة من الدوري.

وقال محمد سلامة في تصريحات لبرنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:

أتوجه بالشكر للجهاز الفني السابق للاتحاد السكندري بقيادة أحمد سامي وجهازه المعاون على الفترة الماضية لما قدموه مع زعيم الثغر، على الرغم من تذبذب النتائج في بطولة الدوري الممتاز، وكنت أتمنى استمرارهم لكن النتائج لم تكن على المستوى المطلوب، فكان لا بد من التغيير.

وأضاف سلامة: نسعى لإعادة الاتحاد السكندري لمكانته المعهودة وتامر مصطفى مدرب مميز ومكسب كبير للاتحاد في الفترة المقبلة، وتم اختياره بعد دراسة أكثر من اسم آخر، لكنه المدرب الأنسب للفريق في الوقت الراهن.