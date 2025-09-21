نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب تقديم موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن إجراء تعديلات على جدول مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك في إطار التنسيق مع الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني، بهدف منح اللاعبين الدوليين فرصة الانضمام مبكرًا إلى معسكر الفراعنة استعدادًا للتوقف الدولي المقبل.

سبب تقديم موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

وبموجب القرار، تقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية يوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر بدلًا من الموعد السابق في الخامس من الشهر نفسه. وفي المقابل، تم تأجيل مباراة إنبي أمام زد لتُقام يوم السبت 5 أكتوبر بدلًا من الرابع من الشهر ذاته.

أوضحت رابطة الأندية أن هذه التعديلات جاءت استجابة لاحتياجات المنتخب الوطني، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن لتجميع اللاعبين الدوليين في وقت أبكر، ما يمنحهم فترة إعداد أطول قبل خوض المواجهات الرسمية. ويأتي هذا التوجه في ظل حرص المنظومة الكروية المصرية على توفير كل سبل الدعم للفريق الأول لتحقيق نتائج إيجابية خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

كما يتماشى قرار الرابطة مع ما أعلنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن تقديم موعد مباراة مصر أمام جيبوتي في التصفيات، لتُقام يوم 8 أكتوبر بدلًا من 10 من الشهر نفسه، وهو ما زاد من الحاجة إلى تعديل جدول مباريات الدوري المحلي.

موقف منتخب مصر في التصفيات

يدخل منتخب مصر معسكر أكتوبر وهو في صدارة المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، حيث يتفوق على بوركينا فاسو بفارق خمس نقاط مع تبقي جولتين فقط على نهاية المرحلة الحالية. ويحتاج الفراعنة إلى تحقيق الفوز في مباراة واحدة فقط من آخر مواجهتين لضمان بطاقة التأهل المباشر إلى النهائيات العالمية.

وقد تقرر أن تُقام مباراة مصر ضد جيبوتي في المغرب، في ظل جاهزية الملاعب هناك لاستضافة اللقاء. وتبدأ فترة التوقف الدولي رسميًا في السادس من أكتوبر وتمتد حتى الرابع عشر من الشهر نفسه، ما يمنح المنتخب مساحة زمنية مناسبة للتحضير والاستعداد.